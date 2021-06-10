На место аварии с автобусом в Свердловской области вылетели три вертолета санавиации

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать всю необходимую помощь медсанчасти поселка Лесного, где произошла автокатастрофа с пассажирским автобусом. Как сообщает местный департамент информационной политики, на место серьезного ДТП вылетели три вертолета Центра медицины катастроф.

Пострадавших при наезде пассажирского автобуса на ворота КПП срочно госпитализируют в областные медучреждения.

Напомним, водитель общественного транспорта не справился с управлением в результате отказа тормозов и автобус допустил столкновение с пунктом КПП, после чего наехал на толпу людей, которые шли на работу на предприятие. Шесть человек погибли на месте.

Глава региона также поручил оперативно включиться в работу Министерству общественной безопасности. Местные власти организовывают работу и помощь правоохранительным органам на месте. Для установлении ведомствами причин ДТП при необходимости задействуют Минтранс Свердловской области.