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Водитель рассказал подробности смертельного ДТП в Свердловской области

Алена Миронова
07:38 10.06.2021
Водитель автобуса, наехавшего на толпу людей в Свердловской области, поделился подробностями произошедшего.
Водитель рассказал подробности смертельного ДТП в Свердловской области
© Фото: МВД РФ
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Водитель автобуса, наехавшего на толпу людей в Свердловской области, рассказал подробности произошедшего.

Отмечается, что у автобуса отказали тормоза. Двигаясь по маршруту с пассажирами в салоне, при проезде перекрестка водитель съехал с дороги и допустил наезд на ворота, после чего въехал в толпу людей - сотрудников предприятия, которые шли на работу. Об этом сообщается на местном портале «Е1».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности всех погибших и пострадавших. Проводятся все необходимые процессуальные действия и мероприятия.

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