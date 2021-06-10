Водитель рассказал подробности смертельного ДТП в Свердловской области

Водитель автобуса, наехавшего на толпу людей в Свердловской области, рассказал подробности произошедшего.

Отмечается, что у автобуса отказали тормоза. Двигаясь по маршруту с пассажирами в салоне, при проезде перекрестка водитель съехал с дороги и допустил наезд на ворота, после чего въехал в толпу людей - сотрудников предприятия, которые шли на работу. Об этом сообщается на местном портале «Е1».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются личности всех погибших и пострадавших. Проводятся все необходимые процессуальные действия и мероприятия.