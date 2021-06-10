В Краснодаре на ремонтировавших автомобиль мужчин обрушился гараж

Вечером 10 мая в городе Краснодаре произошло обрушение гаража. Инцидент случился на улице Тихорецкой. Согласно предварительной информации, причиной ЧП мог стать взрыв газа. Об этом сообщает «Кубань 24».

По имеющимся данным, на момент обрушения в помещении находились трое мужчин, занимавшихся ремонтом автомобиля. Один из них скончался на месте, остальные были госпитализированы с термическими повреждениями.

Ранее в Москве обрушился один из балконов жилой многоэтажки на Ленинском проспекте. Пол балкона рухнул с высоты вместе со всем располагавшимся на нем имуществом. В результате случившегося никто не пострадал.