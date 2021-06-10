В Перу 17 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Заполненный людьми пассажирский автобус рухнул в ущелье в северной части Перу. Инцидент, произошедший на территории провинции Патас, унес жизни 17 человек. Еще шестеро получили повреждения.

Транспорт сошел с пути и упал с приблизительно двухсотметровой высоты. В момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая детей. Все пострадавшие, как сообщает радио RPP, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло ДТП с туристическим автобусом. В результате из 50 человек в салоне семеро погибли.