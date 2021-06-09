В Мексике в результате аварии с туристическим автобусом погибли семь человек

В мексиканском городе Тихуана на западе страны семь человек погибли в результате аварии с туристическим автобусом. Об этом сообщил телеканал Milenio.

«Туристический автобус перевернулся в Тихуане, штат Нижняя Калифорния. В результате погибли семь человек, были ранены шесть человек», - сообщили в СМИ.

Происшествие случилось накануне вечером. Всего в автобусе находилось более 50 человек.

На данный момент личности погибших не определены. Но сообщается, что они были сотрудниками баров района, где произошла авария.