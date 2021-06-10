Соперницей теннисистки Павлюченковой в финале Roland Garros станет Барбора Крейчикова

Теннисистка Барбора Крейчикова из Чехии одержала победу над гречанкой Марией Саккари в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча закончилась с результатом 7:5, 4:6, 9:7. Матч продолжался 3 часа 18 минут.

Таким образом Крейчикова встретится в финале Roland Garros с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Для обоих спортсменок это станет первый финал в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3 в полуфинальном матче. Встреча продолжалась один час 34 минуты.