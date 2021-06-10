Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере пробилась в финал Roland Garros
ЛИД: Теннисистка Павлюченкова одержала победу над Зиданшек и прошла в финал.
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Спортсменка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3 в полуфинальном матче. Встреча продолжалась один час 34 минуты.
Во втором полуфинале Roland Garros сыграют чешка Барбора Крейчикова и гречанка Мария Саккари.
Ранее россиянин Даниил Медведев победил американца Томми Пола в матче второго круга открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros.