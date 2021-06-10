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Ученые назвали диету, которая спасает от COVID-19

Кира Карон
21:54 10.06.2021
Исследователи проанализировали данные о 2884 заразившихся COVID-19 врачей и медсестер.
Ученые назвали диету, которая спасает от COVID-19
© Фото: pixabay.com
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Американские ученые с помощью исследований пришли к выводу, что растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития умеренной или тяжелой инфекции COVID-19.

Для исследования были проанализированы данные о 2884 заразившихся COVID-19 врачей и медсестер, работающих во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. В период с июля по сентябрь 2020 года они проходили онлайн-опрос, где называли частоту употребления различных продуктов питания за предыдущий год.

Меню было разделено на несколько основных групп, включая растительную, пескетарианскую, а также с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка.

Соответствующие симптомы или положительный мазок на инфекцию COVID-19 был около у 568 респондентов. 2316 опрошенных заявили, что у них не было никаких симптомов или подозрений на COVID-19.

Из заявленных 568 случаев в 138 сообщалось об умеренном или тяжелом течении COVID-19, в других случаях симптомы были легкими. Далее были включены возраст, этническая принадлежность, медицинская специальность и образ жизни (курение, физическая активность – прим.Ред.).

В результате выяснилось, что у тех добровольцев, что придерживались растительной или пескетарианской диеты, вероятность тяжелой инфекции понижалась на 73 и 59 процентов, сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Ранее ученый предупредил об угрозе возникновения COVID-26 и COVID-32. По словам американского специалиста Питера Хотеза, это случится, если не изучить происхождение COVID-19.

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