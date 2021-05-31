Ученый предупредил об угрозе возникновения COVID-26 и COVID-32

Необходимо изучить происхождение COVID-19, чтобы избежать возникновения COVID-26 и COVID-32. Такое мнение высказал американский ученый, один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Питер Хотез.

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)… Нынешняя - третья по счету. Мать-природа сообщает нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», - сказал специалист в эфире NBC News.

Ученый добавил, что нужно изучить «возникновение вспышки» коронавируса, и для этого, по его словам, следует отправить специалистов в китайский город Ухань, где началась эпидемия. При этом Хотез признал, что получить информацию о появлении COVID-19 без сотрудничества с КНР будет очень сложно.

Ранее академик РАН и депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко заявил, что ввиду того, что конвенция по биологическому и токсинному оружию не имеет реальной силы, никакая из версий появления коронавирусной инфекции не может быть доказана.