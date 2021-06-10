СУ СК Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении руководства стройки на воинском захоронении

Управление Следственного комитета по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту уничтожения воинского захоронения в Тосненском районе. По данным следствия, руководство строительной компании, зная о том, что на месте строительства покоятся останки солдат Красной Армии, решило не уведомлять об этом и продолжило работу. По факту совершения преступления был задержан генеральный директор компании.

«Подозреваемый, являясь генеральным директором, располагая информацией о том, что на принадлежащих компании земельных участках обнаружены костные останки, указывающие на утерянное захоронение времен Великой Отечественной войны, дал указания на снятие верхнего слоя земли с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки погибших защитников Отечества, что привело к повреждению и уничтожению воинских захоронений. Кроме того, подозреваемый активно препятствовал проведению поисковых работ», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области Мария Добрынина.

О нарушении следователям сообщили поисковики. По их словам, в захоронении находились человеческие останки, а также элементы снаряжения, включая противогазы, подсумки, ложки, котелки и гильзы.