Спутники России запечатлели с орбиты тень от солнечного затмения

Российские спутники зафиксировали с орбиты тень от кольцеобразного солнечного затмения, которое произошло сегодня, 10 июня. Кадры опубликованы в Twitter Роскосмоса. На анимированном изображении видно, как темнота постепенно обходит вокруг планеты.

«Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники Метеор-М и Арктика-М смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты», - говорится в сообщении.

Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца ☀️



Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021

В Москве явление можно было увидеть лишь частично, но этому могла помешать пасмурная погода. Отмечается, что следующее подобное затмение можно будет увидеть лишь 2030 году.

Ранее врач-офтальмохирург и кандидат медицинских наук Наталья Анисимова рассказала в беседе со «Звездой» об опасностях и способах защиты глаз при наблюдении затмения. Она опровергла распространенное мнение о том, что тонированное стекло способно защитить глаз от воздействия ультрафиолета.