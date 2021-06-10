Суд арестовал Юрия Хованского до 8 августа по делу об оправдании терроризма

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО блогера Юрия Хованского, который был задержан и обвинен в оправдании терроризма из-за размещения провокационных песен. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа», - говорится в сообщении.

Хованский вину признает частично, следует из документов, представленных суду. Просил домашний арест или запрет определенных действий.

Напомним, ранее блогера Юрия Хованского задержали в его квартире в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета по подозрению в оправдании терроризма.