Украинские следователи изучают дело об утечке штамма опасного вируса

Следователи Украины начали изучать дело об утечке штамма вируса болезни птиц, который хранился в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны.

В присвоении образцов вируса подозревают экс-сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов.

«Бывшая сотрудница присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ», - говорится в сообщении.

Женщина, по данным следствия, хранила украденные образцы в холодильнике и планировала их продать. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее в Китае зафиксировали случай заражения человека штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летний житель провинции Цзянсу, у которого 23 апреля поднялась температура и начали проявляться другие симптомы.