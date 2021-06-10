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В ГИББД разъяснили детали закона о добровольном ТО

Алексей Курильченко
18:12 10.06.2021
Глава ГИБДД рассказал об особенностях закона об отстранении ТО от ОСАГО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Закон о необязательности прохождения техосмотра при получении ОСАГО преследует две цели: обеспечить водителям комфортные условия при обслуживании своей машины и сосредоточить внимание ГИБДД за наблюдением за состоянием такси и автобусов. Об этом заявил глава ГИБДД России, генерал-лейтенант Михаил Черников.

«МВД подготовило предложение... сделать процедуру прохождения техосмотра автомобилей не обязательной, а добровольной. Ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего автомобиля. При этом данная инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозочной деятельности: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и автобусов. Инициатива позволит сосредоточиться на организации техосмотра такси и автобусов, так как в ней участвуют сотрудники ГИБДД. Это важно, так как технические неисправности зачастую являются сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов», - заявил Черников.

По словам главного автоинспектора, сегодня многие водители проходят ТО только для продления ОСАГО, при этом автомобиль не подвергается реальной диагностике. Согласно Конвенции о дорожном движении, для легковых автомобилей физических лиц техосмотр необязателен. Чериков отметил, что если закон будет принят, то для получения страховки водителям не потребуется иметь диагностическую карту. Таким образом, закон позволит автолюбителям следить за состоянием своего автомобиля в комфортных условиях.

Ранее закон прокомментировал автоэксперт Владимир Бахарев. По его мнению, инициатива позволит обществу соблюдать нормы безопасности без дамоклова меча в виде штрафов. При этом он отметил, что следует уделить особое внимание автомобилям молодых водителей, которые зачастую не соответствуют нормам безопасности.

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