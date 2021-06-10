Автоэксперт прокомментировал необходимость закона о добровольном техосмотре

В Государственной Думе успешно прошел второе чтение закон о добровольном техосмотре для автомобилистов. Согласно проекту, инициированном Союзом автостраховщиков, ТО будет отвязано от ОСАГО. Это означает, что техническое обслуживание автомобиля можно будет проводить в удобное время, без рисков потерять страховку из-за нарушенных сроков прохождения ТО.

По словам автоэксперта Владимира Бахарева, на данный момент неизвестно, кто будет контролировать состояние автомобилей - если за техобслуживанием новых машин следят официальные дилеры и сервисы, то кто будет следить за состоянием «дедушкиных тачек» - неизвестно.

«Если отбросить государственный контроль за состоянием автомобиля, то он возлагается на официальных дилеров, если речь идет о новой машине. Если же это "дедушкина машина", то тут все равно потребуется какой-то контроль. Посмотрите вокруг - молодые ребята, только получившие права, скупают старые ведра, которые точно не соответствуют нормам безопасности. Может быть это (законопроект - прим. ред.) попытка пойти навстречу здравому смыслу и позволить обществу соблюдать нормы безопасности без дамоклова меча в виде штрафов», - рассказала «Звезде» эксперт.

Одна из причин введения закона о добровольном ТО - попытка снизить число аварий из-за технических неисправностей. Но по мнению Бахарева, подавляющее большинство ДТП происходит из-за человеческого фактора, на технические неисправности попадает ничтожно малых процент аварий.