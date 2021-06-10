Роскачество обнаружило в мороженом плесень

В России некоторые марки шоколадного пломбира могут содержать растительные жиры, в ряде образцов обнаружены дрожжи и плесень. О результатах проверки сообщается на сайте Роскачества.

Эксперты проверили 20 образцов мороженного, которое было представлено на российских прилавках, среди них один - белорусского производства. Было выяснено, что в трех марках содержатся ингредиенты с растительными жирами.

В других марках было было обнаружено незначительное количество дрожжей, а еще в двух - плесень. Помимо выявленных нарушений претензии были к консистенции и внешнему виду мороженого, а также качеству вафельного стаканчика и несоответствию информации на упаковке.

«Большинство производителей мороженого всё же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным», - сообщили в Роскачестве.

Высокую оценку получили всего пять торговых марок.



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