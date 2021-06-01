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Брагин оценил игру российских хоккеистов в матче ЧМ против шведов

Роман Захаров
00:16 01.06.2021
Главный тренер национальной команды также ответил на вопрос о том, почему российская сборная ни разу за матч не сыграла в большинстве.
Брагин оценил игру российских хоккеистов в матче ЧМ против шведов
© Фото: Simon HastegÃ, Rd, globallookpress
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Наставник россиян, в частности, отметил игру вратаря Александра Самонова, а состоявшуюся встречу назвал полезной для наших спортсменов.

«Очень хорошая и полезная перед плей-офф игра. Свою роль сыграло и то, что хорошую игру провел Самонова. Три последних встречи он уверенно сыграл, рад за него. О том, кто сыграет в четвертьфинале, он или Бобровский, будем думать. Варианты всегда есть», - приводит слова Брагина издание «Чемпионат».

Кроме того, тренер ответил на вопрос о том, почему российская сборная ни разу за матч не сыграла в большинстве.

«Это на усмотрение судей, хотя были моменты. Думаю, комментировать это не стоит», - объяснил он.

В понедельник, 31 мая, сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 3:2.

На 9-й минуте матча шайбу в ворота россиян отправил шведский нападающий Йеспер Фреден. Сравнял счет на 53-й минуте Антон Слепышев, а через 12 секунд Александр Барабанов вывел российскую сборную вперед. На 56-й минуте равенство команд в счете восстановил Виктор Олофссон. Решающий гол в серии буллитов забил Владислав Тарасенко.

Таким образом, Россия, набрав необходимое количество очков, обеспечила себе досрочный выход в плей-офф.

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