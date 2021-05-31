Досрочный выход в плей-офф: Россия победила Швецию на ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа чемпионата мира-2021. Встреча в Риге завершилась со счетом 3:2.

Набрав необходимое количество очков, Россия обеспечила себе выход в плей-офф.

На 9-й минуте матча шайбу в большинстве в ворота отправил шведский нападающий Йеспер Фреден. Сравнял счет на 53-й минуте россиянин Антон Слепышев, а через 12 секунд Александр Барабанов вывел российскую сборную вперед. На 56-й минуте равенство команд в счете восстановил Виктор Олофссон. Решающий гол в серии буллитов забил Владислав Тарасенко.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня. Российская сборная играет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи плей-офф стартуют 3 июня.