Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 10 и 17 миллионов рублей

Московский суд оштрафовал руководство мессенджера Telegram и социальной сети Facebook за неудаление запрещенного в РФ контента. По данным СМИ, мессенджер Павла Дурова оштрафован на 10 миллионов рублей, в то время как американская соцсеть - на 17 миллионов.

«Facebook признан виновным в совершении административного правонарушения... Итого - 17 миллионов рублей... Компания Telegram признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 миллионов рублей. Максимум мессенджер мог получить 16 миллионов рублей штрафа», - сообщил источник агенства РИА Новости.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании Google к Роскомнадзору после требования российского ведомства удалить с видеохостинга YouTube 12 ссылок на противоправный контент. Ранее корпорация не инициировала судебных разбирательств.