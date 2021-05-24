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СМИ: Google впервые подала иск против Роскомнадзора

Алексей Курильченко
04:06 24.05.2021
Корпорация Google подала иск против Роскомнадзора после требования удалить противоправный контент с YouTube.
СМИ: Google впервые подала иск против Роскомнадзора
© Фото: Сергей Пятаков РИА Новости
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Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании Google к Роскомнадзору после требования российского ведомства удалить с видеохостинга YouTube 12 ссылок на противоправный контент. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Отмечается, что ранее Google не инициировала судебных разбирательств после требований ведомства удалить видео с сервиса.

«Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре», - отметила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева.

Ранее в Роскомнадзоре заявили о возможности замедления трафика для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter. На подобные меры надзорное ведомство готово пойти, если социальная сеть и крупнейший видеохостинг не примут меры по удалению контента, запрещенного на территории России.

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