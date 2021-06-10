«Факт незаконного переворота на Украине установлен»: Олейник о документах постпредства РФ при ООН

Постоянное представительство России при ООН сегодня представило сборник «Украина: государственный переворот», автором которого является бывший депутат Верховной Рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. 2 июня документ был официально представлен на видеоконференции членов СБ ООН «формуле Арриа», которая была посвящена обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям на Донбассе.

Как заявил бывший украинский парламентарий «Звезде», до этого любые дискуссии о произошедшем на Площади Независимости в Киеве заканчивались субъективной оценкой событий - когда одни «негодяи» называли произошедшее «революцией достоинств», а другие - прямо говорили, что это - государственный переворот.

«А вот когда показали документы, которые исследуют суть произошедшего в суде - это уже безусловно другая оценка обстоятельств. Вот 27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд принял решение об установлении факта госпереворота на Украине. Я, как гражданин Украины, воспользовался международным правом, резолюцией ООН о правах человека и Конституцией РФ и обратился в суд, пытаясь понять, - почему я сегодня нахожусь в России и лишен права и возможности вернуться на Родину. Там меня преследовали по политическим мотивам, хотя я не совершал никаких ни экономических преступлений, ни взяток, ни хищений. Я был только автором законов, которые они назвали "диктаторскими", хотя это - те законы, которые регулируют отношения и в Европе, и в Америке, - и касаются так называемых иностранных агентств, которые получают деньги от фонда Сороса», - рассказал Владимир Олейник.

Как дополнительно объявил депутат, по делу были допрошены все некогда первые лица Украины - бывший президент страны Виктор Янукович, Азаров, Клюев, силовики, генпрокураторы и Служба безопасности. И суд принял решение, установив факт того, что произошел государственный переворот. Которое подлежит к руководству и имеет юридическую силу не только на территории России, но и на Украине.

«В России все три ветви власти в РФ - законодательная, исполнительная и судебная, - являются самостоятельными друг от друга в принятии своих решений в рамках своих компетенций. И сегодня и президент и премьер-министр могут воспользоваться этим решением суда и сказать, что мы имеет право объявить, что на Украине произошел переворота», - прокомментировал экс-парламентарий Верховной Рады.

Владимир Олейник отметил, что в ходе расследования был установлен факт причастия 85 очень высокого международного уровня, которые принимали участие во внутренних делах Украины, - от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, до Виктории Нуланд и Джона Маккейна, хотя Конституция Украины и конвенция ООН запрещают вмешиваться во внутренние дела других государств.