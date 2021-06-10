Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Факт незаконного переворота на Украине установлен»: Олейник о документах постпредства РФ при ООН

Валентина Пескова
14:40 10.06.2021
На сайте постпредства РФ опубликованы документы о  преступном характере захвата власти на Украине во время Майдана, которые подкреплены фотодоказательствами и показаниями участников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Emeric Fohlen, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Постоянное представительство России при ООН сегодня представило сборник «Украина: государственный переворот», автором которого является бывший депутат Верховной Рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник. 2 июня документ был официально представлен на видеоконференции членов СБ ООН «формуле Арриа», которая была посвящена обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям на Донбассе.

Как заявил бывший украинский парламентарий «Звезде», до этого любые дискуссии о произошедшем на Площади Независимости в Киеве заканчивались субъективной оценкой событий - когда одни «негодяи» называли произошедшее «революцией достоинств», а другие - прямо говорили, что это - государственный переворот.

«А вот когда показали документы, которые исследуют суть произошедшего в суде - это уже безусловно другая  оценка обстоятельств. Вот 27 декабря 2016 года Дорогомиловский суд принял решение об установлении факта госпереворота на Украине. Я, как гражданин Украины, воспользовался международным правом, резолюцией ООН о правах человека и Конституцией РФ и обратился в суд, пытаясь понять, - почему я сегодня нахожусь в России и лишен права и возможности вернуться на Родину. Там меня преследовали по политическим мотивам, хотя я не совершал никаких ни экономических преступлений, ни взяток, ни хищений. Я был только автором законов, которые они назвали "диктаторскими", хотя это - те законы, которые регулируют отношения и в Европе, и в Америке, - и касаются так называемых иностранных агентств, которые получают деньги от фонда Сороса», - рассказал Владимир Олейник.

Как дополнительно объявил депутат, по делу были допрошены все некогда первые лица Украины - бывший президент страны Виктор Янукович, Азаров, Клюев, силовики, генпрокураторы и Служба безопасности. И суд принял решение, установив факт того, что произошел государственный переворот. Которое подлежит к руководству и имеет юридическую силу не только на территории России, но и на Украине.

«В России все три ветви власти в РФ - законодательная, исполнительная и судебная, - являются самостоятельными друг от друга в принятии своих решений в рамках своих компетенций. И сегодня и президент и премьер-министр могут воспользоваться этим решением суда и сказать, что мы имеет право объявить, что на Украине произошел переворота», - прокомментировал экс-парламентарий Верховной Рады.

Владимир Олейник отметил, что в ходе расследования был установлен факт причастия 85 очень высокого международного уровня, которые принимали участие во внутренних делах Украины, - от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, до Виктории Нуланд и Джона Маккейна, хотя Конституция Украины и конвенция ООН запрещают вмешиваться во внутренние дела других государств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 В стране и мире
Видео
«Факт незаконного переворота на Украине установлен»: Олейник о документах постпредства РФ при ООН
13:58 В стране и мире
Лукашевич заявил, что учения НАТО с Украиной не способствуют диалогу Киева и Донбасса
13:30 Армия
Видео
Российский ВМФ впервые в истории проводит учения в центральной части Тихого океана
13:02 В стране и мире
Видео
Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух приставов в Адлере
11:56 Спорт
УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с новой формы надпись «Героям слава»
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.