Постпредство России при ООН опубликовало документы о Евромайдане

Постоянное представительство России при ООН опубликовала документы о Евромайдане. Об этом сообщил пресс-секретарь Федор Стржижовский.

Отмечается, что сборник «Украина: государственный переворот» представили на недавнем неформальном заседании СБ ООН экс-нардепом Украины Владимиром Олейником. Так, доступны стали документальные и фотоматериалы, свидетельствующие о «преступном характере смены власти» на Украине. Представлены показания непосредственных участников событий.

Как сказано на сайте, материалы обличают организаторов и спонсоров Майдана, а также предоставляют доказательства преступлений, которые были совершены во время или же после государственного переворота.

Скачать сборник документов «Украина: государственный переворот» можно на сайте Постпредства.