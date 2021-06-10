СМИ: пожар в рязанской больнице произошел не из-за аппарата ИВЛ

Возгорание в реанимационном отделении ОКБ имени Н.А. Семашко в Рязани произошло не из-за аппарата ИВЛ. По предварительным данным, устройство загорелось уже после начала распространения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В очаге возгорания оказалась кровать на электроприводе, на которой располагалась пациентка 72 лет, подключенная к ИВЛ. Она стала единственной погибшей в месте первоначального возгорания. Еще двое погибших скончались из-за отравления продуктами горения. Отмечается, что большую часть людей в реанимации удалось защитить от пожара и оставить подключенными к кислороду.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов указал, что причиной пожара, вероятно, стал аппарат ИВЛ одного из «тяжелых» пациентов больницы. Указывалось, что аппарат по искусственной вентиляции легких после возгорания сразу же попыталась потушить медсестра.