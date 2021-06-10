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Лукашевич заявил, что учения НАТО с Украиной не способствуют диалогу Киева и Донбасса

Алена Миронова
13:58 10.06.2021
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что военные учения НАТО и Украины не способствуют диалогу между Киевом и Донбассом.
Лукашевич заявил, что учения НАТО с Украиной не способствуют диалогу Киева и Донбасса
© Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Военные учения НАТО с Украиной не способствуют диалогу Киева и Донбасса. Об этом заявил постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Проведение военных учений НАТО с государством и на территории государства, на востоке которого продолжается вооруженный гражданский конфликт, не способствует диалогу между его сторонами», - обратил внимание Лукашевич.

Он добавил, что информация об учениях довольно-таки скупая, что, в свою очередь, также противоречит обязательствам Украины докладывать ОБСЕ о любых маневрах в рамках глобального обмена военной информацией.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предположил, что вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над частью территории страны. При этом он отметил, что страна не сможет выиграть войну в Донбассе без участия Североатлантического альянса.

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