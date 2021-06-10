Электросамокаты вернутся на улицы Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга и представители сервисов аренды самокатов подписали соглашение о соблюдении правил использования в городе средств индивидуальной мобильности - самокатов, электросамокатов, гидроскутеров, моноколес, а также других устройств с электродвигателем.

Так, в соответствии с документом, скорость передвижения по улицам города не должна превышать 20 километров в час. На улицах с плотным туристическим потоком, на территориях вблизи основных достопримечательностей она должны быть еще ниже и составлять 10 километров в час в период проведения Евро-2020, а после его завершения - 15 километров в час. Более того, сервисы не будут доступны для несовершеннолетних и одновременно нескольких пользователей. Также запрещено будет их использование в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Владельцы сервисов будут обязаны обеспечить каждый самокат ограничителями скорости и номерными знаками.

Ограничения распространятся также и на парковку СИМ - их нельзя будет размещать на тротуарах шириной менее полутора метра, ближе, чем на 15 метров от остановок транспорта и станций метро, в парках, а также на территориях зеленых насаждений.

Ранее в среду, 9 июня, электросамокаты пропали из прокатных приложений в Санкт-Петербурге.