Эксперт рассказала, как выбрать полезный йогурт в магазине

При выборе йогурта в магазине следует обращать внимание на его плотность, густоту и выделение сыворотки. Об этом «Звезде» рассказала микробиолог, технолог молока и молочных продуктов Ольга Соколова.

Эксперт отметила, что йогурт - продукт, который с осторожностью следует употреблять людям с аллергией.

«Аллергия на молоко, на молочные продукты - обычно это аллергия на белок. Йогурт - это продукт с повышенным содержанием сухих веществ - там больше белка и больше того, что вызывает аллергию у людей. Если человек, например, может легко пить кефир, есть масло, пить молоко, то от йогурта ему может стать плохо», - рассказала Соколова.

Микробиолог рекомендует в обязательном порядке смотреть состав - что дополнительно добавлено или не добавлено в йогурт, какая массовая доля сухих веществ там присутствует. Чем больше масса сухих веществ, тем йогурт более плотный и вкусный, но и более аллергенный.

«При выборе нужно обращать внимание на плотность его, на густоту и выделение сыворотки. Для меня всегда тревожный сигнал, что вообще на поверхности йогурта или на срезе йогурта сыворотки нет. Я понимаю, что для людей это показатель якобы свежести. Но на самом деле, если нет сыворотки в йогурте, в высокоплотном продукте, скорее всего, там есть стабилизаторы, которые эту сыворотку поглощают. А все-таки, выбирая молочные продукты, хочется, чтобы в них было поменьше химии. Поэтому мой совет - это выбирать йогурты без стабилизаторов структуры и все-таки поменьше сахара», - порекомендовала эксперт.

Соколова обратила внимание также и на различные добавки к йогурту. Если он изначально изготовлен с добавками, например вареньем, то может случиться так, что оно поменяет кислотность продукта, который достаточно быстро станет неприятным. Так, рекомендуется выбирать йогурты без добавок - их можно будет внести дома самостоятельно.

Ранее микробиолог рассказала, какие молочные продукты вреднее всего в жаркую погоду. Так, молоко, например, у многих людей имеет свойство задерживать жидкость в организме.