Накрыло проезжую часть и автобус: появилось видео обрушения здания в Корее

Обрушившееся здание в корейском Кванджу, которое предназначалось к сносу, жутко напугало не только работников строительной площадки, но проезжающих мимо автомобилистов, так как падение пятиэтажки пришлось прямо на проезжую часть.

Видеорегистратор машины, движущейся в этот момент по направлению к месту ЧП, зафиксировал внезапный момент падения строения, которое вдруг стало заваливаться всей своей глыбой налево и рухнуло прямо перед автомобилем, водитель которого тут же применил экстренное торможение.

В результате обрушения строения, которое было уже подготовлено к сносу рабочими, оно упало не по той траектории, которая планировалась, и накрыло стройплощадку, на которой находился автобус с людьми. Под обломками оказались погребены рабочие.

Девять человек погибли на месте, еще восемь - получили серьезные травмы. Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 17 человек.