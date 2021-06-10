В Корее девять человек погибли в результате обрушения здания в Кванджу

В корейском городе Кванджу на юго-западе страны неожиданно обрушилось пятиэтажное здание в то время, как строители производили работы по его сносу. Как пишет агентство XinHua, cообщение об инциденте поступило в пожарные службы примерно в 16.22 по местному времени.

Обломки здания упали на стоящий рядом на стройплощадке автобус с людьми. В результате девять человек погибли на месте, еще восемь - получили серьезные травмы. Пострадавшие были сразу же доставлены в местную больницу.

Спасателям удалось извлечь из-под завалов 17 человек, почти все они оказались пассажирами, которые находились внутри транспортного средства. Сотрудники службы спасения проверяют, могут ли еще находиться под обломками случайные прохожие или строители.