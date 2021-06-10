Оперативные службы наготове: кадры с места обнаружения подозрительной коробки в Лобне

Телеканал «Звезда» публикует кадры, снятые в Лобне, где незадолго до этого на территории ТЭЦ была найдена подозрительного вида коробка. К текущему времени экстренные службы города направили своих сотрудников на место в связи с угрозой взрыва.

На видео заметно, что пространство огорожено и к нему не подпускают прохожих. Для обеспечения безопасности граждан у зоны возможного расположения взрывчатки дежурят полицейские, а также находятся кареты скорой помощи.

В настоящий момент с обнаруженным предметом разбираются саперы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Согласно имеющейся информации, около тысячи человек из трех близлежащих многоэтажек были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в котельной в подмосковном городе Лобне нашли подозрительную коробку. В связи с возможной опасностью находки зона была оцеплена и движение по ней перекрыли.