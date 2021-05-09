В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»

По всему миру проходит акция «Бессмертный полк». Цель движения - сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны.

В Пекине также состоялось традиционное шествие. Кадры с места публикуют пользователи в социальных сетях. В Китае акция проводится в разных городах с 2016 года.

В России «Бессмертный полк» проходит в онлайн-формате. Камчатский край стал первым регионом, где началось виртуальное шествие.