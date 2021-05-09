Никто не забыт: в России стартовало онлайн-шествие «Бессмертного полка»

Во многих регионах России уже полным ходом отмечается 76-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Пешие парадные расчеты и механизированные колонные проехали по центральным улицам и площадям. Второй год подряд из-за пандемии новой коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» проходит в онлайн формате. Первым регионом стала Камчатка.

Организаторы традиционного мероприятия продлили прием заявок на участие в нем до 9 мая включительно. По сравнению с прошлым годом, число желающих почтить память своих героических предков - героев Великой Отечественной увеличилось на полтора миллиона человек.

Ранее сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что шествие «Бессмертного полка» в текущем году может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая обстановка.