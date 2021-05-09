Звон торжественного марша: кадры парада Победы на Чукотке

Утром 9 мая в России начали отмечать День Победы. Первыми в стране, по традиции, праздник встретили жители двух дальневосточных регионов - Камчатского края и Чукотского автономного округа.

На Чукотке, в Анадыре, в рамках мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу «Чукотка - фронту». Перед этим собравшиеся почтили память погибших в годы ВОВ советских воинов минутой молчания, а после военнослужащие прошли по городу торжественным строем.

А на Камчатке, на центральной площади Петропавловска-Камчатского, в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также прошел торжественный марш. В мероприятиях приняли участие более одной тысячи военнослужащих. В столице региона шествию аккомпанировал сводный оркестр войск Петропавловск-Камчатского гарнизона.