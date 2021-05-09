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На восточных рубежах: первый Парад Победы в России проходит на Камчатке

Иван Линдеманн
02:08 09.05.2021
Жителей региона также ждет праздничная программа: мастер-классы, эстафеты, гала-концерт. Завершится празднование фейерверком в 22 часа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первый регион России празднует День Победы. Торжественный Парад проходит в Петропавловске-Камчатском. В шествии принимают участие около 1000 военнослужащих. 

Позднее жителей региона ждет праздничная программа: мастер-классы, эстафеты, гала-концерт. Завершится празднование Дня Победы фейерверком в 22 часа.

Ранее российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта Международной космической станции.

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