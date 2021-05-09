На Красной площади в Москве начался Парад Победы, посвященный Победе в Великой Отечественной войне.

По главной брусчатке страны промаршируют пешие парадные расчеты и пройдет военная и специальная техника - автомобили, бронемашины, танки, ракетные комплексы и не только. Пройдет и авиационная часть парада - небо Москвы разразится стрекотом вертолетов и грохотом самолетов, которые пройдут прямо над Красной площадью.

Всего в этом году в Параде Победы примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.