Парад Победы в Москве: прямая трансляция

Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию Парада Победы в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в этом году в Параде Победы примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Откроет парад по традиции рота барабанщиков Московского училища имени Халилова, а кроме них в рядах первыми пройдут парадные расчеты Суворовских, Нахимовского и кадетских училищ, а также юнармейцы.

Из двухсот единиц техники некоторые будут представлены впервые. Так, новейший бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» способен выдержать взрывы до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте. Парадный строй авиации возглавят три вертолета Ми-26.