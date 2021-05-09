В Братиславе зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь

В Братиславе зажгли Вечный огонь, доставленный местными байкерами из Москвы. Огонь запылал перед памятником советскому воину-освободителю на территории военно-мемориального комплекса Славин. Там покоятся 6 845 красноармейцев, погибших в боях за освобождение Европы.

«Частица священного пламени от Могилы Неизвестного солдата была передана нам 5 мая председателем Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным в присутствии представителей министерства обороны и МИД РФ, а также Российского исторического и Российского военно-исторического обществ. Для нас было огромной честью доставить Вечный огонь в Братиславу. Мы на своих мотоциклах провезли его через четыре государства - Россию, Белоруссию, Польшу и Словакию, передавая по пути частицы Вечного огня жителям этих стран, которые зажгли его в памятных местах почти в 200 населенных пунктах», - рассказал ТАСС лидер гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии» Матуш Алекса.

Торжественная церемония длилась около часа, в ней приняли участие российский посол Игорь Братчиков, ветераны, представители общественных организаций и словацких властей. Активисты вывесили надпись «Не забываем!» с применением лазерных эффектов и число погибших в боях за Словакию красноармейцев - 63 518.