СМИ сообщили о «космическом разводе» США и России

США и Россия сейчас находятся в состоянии «космического развода» и для американской стороны такое положение дел является рискованным. Об этом пишет The National Interest.

В материале также сказано, что космос для Соединенных Штатов остается традиционной областью международного сотрудничества. Автор напоминает, что основы безопасности в космической сфере заложили именно Москва и Вашингтон: в 1967 году стороны подписали Договор о космосе, который запрещает развертывание ядерного оружия в открытом пространстве. Этот документ, по мнению редакции издания, по сей день служит одним из важнейших столпов глобального порядка.

В то же время в статье отмечается, что игнорирование устоявшейся практики и односторонний подход могут привести к подрыву международной безопасности.

«Череда новых программ, соглашений и организаций говорит о том, что США разворачивают свою космическую политику в более одностороннее русло. В долгосрочной перспективе это чревато подрывом многостороннего режима в космосе», - пишет автор.

Напомним, в марте этого года Россия и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности. По результатам мероприятия стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данному вопросу.