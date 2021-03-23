В МИД РФ рассказали о консультациях с США по вопросам космической безопасности

Россия и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», - информирует ведомство.

В Министерстве иностранных дел отметили, что по результатам мероприятия стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данным вопросам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению американских властей, у России и США есть сферы, которые представляют взаимный интерес для совместной работы.