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В МИД РФ рассказали о консультациях с США по вопросам космической безопасности

Роман Захаров
20:22 23.03.2021
Стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данным вопросам.
В МИД РФ рассказали о консультациях с США по вопросам космической безопасности
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия и США провели в формате видеоконференции консультации по космической безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Двадцать третьего марта в формате видеоконференции прошли российско-американские консультации по вопросам космической безопасности. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем, касающихся обеспечения безопасности космической деятельности», - информирует ведомство.

В Министерстве иностранных дел отметили, что по результатам мероприятия стороны выразили заинтересованность в продолжении диалога по данным вопросам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению американских властей, у России и США есть сферы, которые представляют взаимный интерес для совместной работы

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