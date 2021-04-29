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Собрать всех героев в одном строю: как будет проходить «Бессмертный полк онлайн»

Виктория Ивашечкина
13:55 29.04.2021
Каждый желающий сможет поучаствовать в онлайн-шествии, загрузив фото своего родственника-участника ВОВ на специальном сайте.
© Видео: Бессмертный полк © Фото: «Бессмертный полк»
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Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в 2021 году пройдет в онлайн-формате. При этом каждый желающий может поучаствовать в онлайн-шествии. Для этого нужно заполнить анкету, а далее загрузить фото своего родственника, прошедшего ВОВ. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.POLKRF.RU или SBER9MAY.RU. Загрузить фото героя Великой Отечественной войны нужно до 7 мая.

Далее участнику акции придет уведомление о времени прохождения героя ВОВ в онлайн-шествии.

«Бессмертный полк» в режиме онлайн пройдет в воскресенье, 9 мая, в 15:00 по МСК. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.

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