Собрать всех героев в одном строю: как будет проходить «Бессмертный полк онлайн»
Каждый желающий сможет поучаствовать в онлайн-шествии, загрузив фото своего родственника-участника ВОВ на специальном сайте.
© Видео: Бессмертный полк © Фото: «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в 2021 году пройдет в онлайн-формате. При этом каждый желающий может поучаствовать в онлайн-шествии. Для этого нужно заполнить анкету, а далее загрузить фото своего родственника, прошедшего ВОВ. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.POLKRF.RU или SBER9MAY.RU. Загрузить фото героя Великой Отечественной войны нужно до 7 мая.
Далее участнику акции придет уведомление о времени прохождения героя ВОВ в онлайн-шествии.
«Бессмертный полк» в режиме онлайн пройдет в воскресенье, 9 мая, в 15:00 по МСК. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.