Собрать всех героев в одном строю: как будет проходить «Бессмертный полк онлайн»

Акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, в 2021 году пройдет в онлайн-формате. При этом каждый желающий может поучаствовать в онлайн-шествии. Для этого нужно заполнить анкету, а далее загрузить фото своего родственника, прошедшего ВОВ. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сайте 2021.POLKRF.RU или SBER9MAY.RU. Загрузить фото героя Великой Отечественной войны нужно до 7 мая.

Далее участнику акции придет уведомление о времени прохождения героя ВОВ в онлайн-шествии.

«Бессмертный полк» в режиме онлайн пройдет в воскресенье, 9 мая, в 15:00 по МСК. Транслировать онлайн-шествие будут не только в Интернете, но и на установленных в городах экранах.