В стране и мире Опубликованы кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской ракеты Анна Назайкина Отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. © Фото: Globallookpress Читайте нас на: «Роскосмос» опубликовал кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Как сообщили в госкорпорации, объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном в ночь на 9 мая. «Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за очередные сутки наблюдения ступени ракеты-носителя ее апогей уменьшился еще на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км до 156 км. Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», - говорится в сообщении. © Роскосмос Напомним, что 29 апреля Китай вывел на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, общая масса которой составляет 22 тонны. В «Роскосмосе» рассказали, что часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика