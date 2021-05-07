Опубликованы кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской ракеты
Отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.
© Фото: Globallookpress
«Роскосмос» опубликовал кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Как сообщили в госкорпорации, объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном в ночь на 9 мая.
«Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за очередные сутки наблюдения ступени ракеты-носителя ее апогей уменьшился еще на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км до 156 км. Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», - говорится в сообщении.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика