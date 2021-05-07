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Опубликованы кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской ракеты

Анна Назайкина
16:39 07.05.2021
Отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности.
Опубликованы кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской ракеты
© Фото: Globallookpress
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«Роскосмос» опубликовал кадры схода с орбиты неуправляемой ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B. Как сообщили в госкорпорации, объект может войти в атмосферу Земли над Тихим океаном в ночь на 9 мая.

«Объект устойчиво теряет высоту орбиты. Так, за очередные сутки наблюдения ступени ракеты-носителя ее апогей уменьшился еще на 18 км и составляет 267 км, а перигей — на 3 км до 156 км. Согласно расчетам, по состоянию на 7 мая 2021 года объект может войти в атмосферу Землю ночью по московскому времени 9 мая над Тихим океаном», - говорится в сообщении.

© Роскосмос

Напомним, что 29 апреля Китай вывел на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, общая масса которой составляет 22 тонны.

В «Роскосмосе» рассказали, что часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. Long March 5B прекратит баллистическое существование примерно с 04:00 по московскому времени 8 мая по 23:00 по московскому времени 9 мая 2021 года.

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