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Эксперт рассказал о полезной альтернативе мясному шашлыку

Ян Брацкий
06:30 09.05.2021
Для приготовления шашлыка лучше выбрать куриное филе, овощи или рыбу, приготовленные на углях они будут во много раз вкуснее, чем со сковороды.
Эксперт рассказал о полезной альтернативе мясному шашлыку
© Фото: Никита Лазоренко, Pixabay
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Традиционный мясной шашлык на пикнике можно с легкость заменить на более полезное блюдо. Такого мнения придерживается шеф-повар и популярный телеведущий Владимир Павлов. Кулинар предложил приготовить на углях овощи или рыбу. Также для приготовления на мангале идеально подойдут грибы, которые не уступают по питательности свинине.

«От мяса организму становится тяжело, с годами это понимаешь. Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо. Приготовление любой еды на углях отличает вкус костра. С этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде», - рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Тем, кто не готов идти на компромиссы и хочет именно жареного мяса, диетологи советуют не увлекаться. Перед таким тяжелым приемом пищи лучше съесть салаты и не стоит набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени.

Мясо для шашлыка лучше не мариновать в кефире или майонезе, поскольку приготовленный после такого маринада шашлык может вызвать расстройство кишечника либо пагубно сказаться на поджелудочной железе. Собираясь на шашлыки, лучше сделать выбор в пользу курицы или индейки, так как мясо птицы менее жирное.

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