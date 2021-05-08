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Диетолог предупредила об опасности переедания шашлыка

Роман Захаров
08:06 08.05.2021
Специалист Ольга Григорьян дала несколько советов, как не навредить своему организму во время похода на шашлыки.
Диетолог предупредила об опасности переедания шашлыка
© Фото: Юлия Зяблова, Pixabay
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В период майских праздников многие россияне традиционно отправляются на шашлыки. Однако, мало кто знает, что при употреблении в пищу этого популярного и любимого многими блюда необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не нанести вред собственному здоровью. Эти правила довольно просты и о них в беседе с RT рассказала ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, диетолог кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

«Традиционные шашлыки никто не отменял, но просто нужно знать меру. Перед таким тяжелым приемом пищи все-таки лучше съесть салаты и не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат - занялся приготовлением шашлыка, поговорили - немного поели мяса», - объяснила она.

Специалист добавила, что мясо для шашлыка лучше не мариновать в кефире или майонезе, поскольку приготовленный после такого маринада шашлык может вызвать расстройство кишечника либо пагубно сказаться на поджелудочной железе.

«Лучше готовить натуральное мясо, рыбу, птицу на огне, не злоупотреблять алкоголем, не запивать все большим количеством газированной воды», - рассказала диетолог.

При этом она подчеркнула, что газированные сладкие напитки резко усиливают всасывание всех пищевых ингредиентов, что в еще большей степени нагружает организм, в частности, сердечную систему, печень, поджелудочную железу.

Ольга Григорьян также сообщила, что собираясь на шашлыки, лучше сделать выбор в пользу курицы или индейки, так как мясо птицы менее жирное. В то же время, по ее словам, главным принципом здесь должно быть соблюдение меры.

«Если вы съедите немного красного мяса, то никакой катастрофы не будет. Двести грамм мяса - это максимальная порция, потом надо обязательно сделать паузу. Через 15-20 минут вы почувствуете, что сыты. Самое опасное - за полчаса съесть большое количество еды: здесь может быть все что угодно, вплоть до заворота кишок», - предупредила врач.

Ранее пожарный эксперт Сергей Назаров назвал основные правила пожарной безопасности, которые следует соблюдать, отправляясь на шашлыки, а также дал несколько советов, как вести себя, если возгорания все же не удалось избежать.

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