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«Символ славы и доблести»: президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Роман Захаров
06:18 09.05.2021
Касым-Жомарт Токаев, в частности, подчеркнул, что подвиг ветеранов ВОВ навсегда останется в памяти потомков.
«Символ славы и доблести»: президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы. В торжественной речи глава государства, в частности, отметил, что в памяти народа навсегда останутся отвага и героизм участников Великой Отечественной войны, а также людей, трудившихся в тылу.

«Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее. На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы», - подчеркнул Токаева.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта Международной космической станции. Петр Дубров отметил, что День Победы по праву считается главным событием XX века, определившим будущее мирное развитие человеческой цивилизации, а Марк Ванде Хай пожелал  мирного неба над головой и благополучия.

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