«Символ славы и доблести»: президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы. В торжественной речи глава государства, в частности, отметил, что в памяти народа навсегда останутся отвага и героизм участников Великой Отечественной войны, а также людей, трудившихся в тылу.

«Этот замечательный праздник является символом славы и доблести героев-победителей, отстоявших в кровопролитных боях против фашистских захватчиков наше право на жизнь, свободу и светлое будущее. На поля сражений Великой Отечественной войны отправились более миллиона казахстанцев, половина из них отдали свои жизни во имя Победы», - подчеркнул Токаева.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта Международной космической станции. Петр Дубров отметил, что День Победы по праву считается главным событием XX века, определившим будущее мирное развитие человеческой цивилизации, а Марк Ванде Хай пожелал мирного неба над головой и благополучия.