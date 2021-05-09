В стране и мире Космонавты поздравили планету с Днем Победы с борта МКС Олеся Степакова По словам космонавта Петра Дуброва, это день по праву считается главным событием XX века, определивших будущее мирное развитие человеческой цивилизации. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Российские космонавты Петр Дубров, Олег Новицкий, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса. «Мы всегда будем помнить о величии подвига солдат и тружеников тыла, мы будем чтить память миллионов жертв, ценой которых наши деды и прадеды остановили разрушения и вернули людям мир, право на жизнь и право на свободу. Память об этом для нас всегда будет священна», – сказал Новицкий. Петр Дубров отметил, что День Победы по праву считается главным событием XX века, определивших будущее мирное развитие человеческой цивилизации, а Марк Ванде Хай пожелал мирного неба над головой и благополучия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика