Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции

Олеся Степакова
05:51 09.05.2021
По словам специалиста, не стоит злоупотреблять некоторыми процедурами.
Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
© Фото: Werner Bachmeier, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Любая манипуляция, назначенная лечащим врачом имеет смысл. Однако не стоит тратить деньги на некоторые процедуры, также как и злоупотреблять ими.

Это относится, в том числе, и к популярной среди россиян методике – промыванию носа морской водой. Об этом агентству «Прайм» рассказал главврач одной из столичных клиник Олег Серебрянский. По словам специалиста, довольно часто врачи рекомендуют дорогие препараты из подобной категории, но, например, того же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.

Также нет научных доказательств эффективности физиопроцедур, подчеркнул Серебрянский.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», – уточнил он.

По мнению врача, неконтролируемый прием любых препаратов, в том числе и БАДов, скорее нанесет вред организму человека, так как их польза не доказана.

Ранее эксперт рассказал, можно ли отравиться БАДами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.