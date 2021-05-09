Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции

Любая манипуляция, назначенная лечащим врачом имеет смысл. Однако не стоит тратить деньги на некоторые процедуры, также как и злоупотреблять ими.

Это относится, в том числе, и к популярной среди россиян методике – промыванию носа морской водой. Об этом агентству «Прайм» рассказал главврач одной из столичных клиник Олег Серебрянский. По словам специалиста, довольно часто врачи рекомендуют дорогие препараты из подобной категории, но, например, того же эффекта можно добиться промыванием соленой водой или физраствором.

Также нет научных доказательств эффективности физиопроцедур, подчеркнул Серебрянский.

«Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать», – уточнил он.

По мнению врача, неконтролируемый прием любых препаратов, в том числе и БАДов, скорее нанесет вред организму человека, так как их польза не доказана.

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