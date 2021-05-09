СМИ: обнаружены тела погибших при крушении Ми-2 на Камчатке

Тела погибших обнаружены на месте крушения вертолета, который, вероятно, является ранее пропавшим на Камчатке Ми-2. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник»

По данным агентства, потерпевшее крушение воздушное судно было найдено неподалеку от озера Синичкино. По словам источника издания, на месте крушения помощь оказывать уже некому.

Вертолет Ми-2 пропал на Камчатке накануне. На его борту были два человека. Причины произошедшего пока не известны.