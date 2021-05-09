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СМИ: обнаружены тела погибших при крушении Ми-2 на Камчатке

Иван Линдеманн
05:53 09.05.2021
По словам источника издания, на месте крушения помощь оказывать уже некому.
СМИ: обнаружены тела погибших при крушении Ми-2 на Камчатке
© Фото: МЧС РФ
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Тела погибших обнаружены на месте крушения вертолета, который, вероятно, является ранее пропавшим на Камчатке Ми-2. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник»

По данным агентства, потерпевшее крушение воздушное судно было найдено неподалеку от озера Синичкино. По словам источника издания, на месте крушения помощь оказывать уже некому.

Вертолет Ми-2 пропал на Камчатке накануне. На его борту были два человека. Причины произошедшего пока не известны. 

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