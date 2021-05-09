Пропавший на Камчатке вертолет Ми-2 обнаружили сгоревшим

Под Петропавловском-Камчатским обнаружили вертолет, пропавший 8 мая при выполнении рейса из города Елизово. Об этом сообщили в региональном МЧС. Пока что это предварительная версия.

«В 12:05 по местному времени обнаружили остатки обгоревшего вертолета, район лесного массива Чапаевка. Подробности уточняются», - сказали РИА Новости в экстренной службе.

Вертолет Ми-2 пропал на Камчатке накануне. На его борту были два человека. Причины произошедшего пока не известны.