Пропавший на Камчатке вертолет Ми-2 обнаружили сгоревшим
Подробности уточняются. Известно, что на борту были два человека.
© Фото: Anton Kuzyakin, Russian Look, Globallookpress
Под Петропавловском-Камчатским обнаружили вертолет, пропавший 8 мая при выполнении рейса из города Елизово. Об этом сообщили в региональном МЧС. Пока что это предварительная версия.
«В 12:05 по местному времени обнаружили остатки обгоревшего вертолета, район лесного массива Чапаевка. Подробности уточняются», - сказали РИА Новости в экстренной службе.
Вертолет Ми-2 пропал на Камчатке накануне. На его борту были два человека. Причины произошедшего пока не известны.