Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Совете Федерации объяснили, кому положено две пенсии

Анна Берестовая
05:54 02.05.2021
Сенатор Совета Федерации Елена Бибикова рассказала, кто имеет право на получение двух пенсий.
В Совете Федерации объяснили, кому положено две пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
Читайте нас на:

Одновременно получать две пенсии в РФ могут участники Великой Отечественной войны и инвалиды. Об этом рассказала заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Согласно ее словам, в данном случае имеются в виду выплаты по старости и инвалидности. Однако в такой ситуации пенсия по старости будет выдаваться не в виде фиксированной и страховой части, а будет выплачиваться лишь страховая составляющая.

Кроме того, военную пенсию вместе с пенсией по старости в ряде ситуаций могут получать бывшие сотрудники силовых структур. Это, как указала Бибикова в интервью «Парламентской газете», предполагается в случае получения пенсии по выслуге лет, наличия 21 пенсионного балла либо при двенадцатилетнем стаже.

Ранее в Минтруда сообщили, что две категории граждан смогут воспользоваться упрощенной процедурой получения доплат к пенсии. Подобная опция доступна для некоторых работников организаций угольной промышленности и члены экипажей судов гражданской авиации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:30 В стране и мире
Видео
Спецборт МЧС доставил пострадавших в ДТП на Ставрополье в Москву
02:23 Армия
Видео
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение
03:39 Спорт
Россия разгромила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею
06:16 Армия
Видео
На православную Пасху для российских военных в Таджикистане испекли две тысячи куличей
21:21 В стране и мире
В Москву доставили Благодатный огонь
Популярное
Популярное
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.