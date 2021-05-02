В Совете Федерации объяснили, кому положено две пенсии

Одновременно получать две пенсии в РФ могут участники Великой Отечественной войны и инвалиды. Об этом рассказала заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Согласно ее словам, в данном случае имеются в виду выплаты по старости и инвалидности. Однако в такой ситуации пенсия по старости будет выдаваться не в виде фиксированной и страховой части, а будет выплачиваться лишь страховая составляющая.

Кроме того, военную пенсию вместе с пенсией по старости в ряде ситуаций могут получать бывшие сотрудники силовых структур. Это, как указала Бибикова в интервью «Парламентской газете», предполагается в случае получения пенсии по выслуге лет, наличия 21 пенсионного балла либо при двенадцатилетнем стаже.

Ранее в Минтруда сообщили, что две категории граждан смогут воспользоваться упрощенной процедурой получения доплат к пенсии. Подобная опция доступна для некоторых работников организаций угольной промышленности и члены экипажей судов гражданской авиации.