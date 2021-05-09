Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Иван Линдеманн
04:54 09.05.2021
Особенно грозам радуются люди с болезнями дыхательных путей и те, кто страдает аллергией. Дождь после грома осаждает летающие частицы.
Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Любовь россиян к майским грозам имеет научное объяснение. Об этом заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, после грома, особенно первого после зимы, воздух становится чище.

«Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Особенно грозам радуются люди с болезнями дыхательных путей и те, кто страдает аллергией. Дождь после грома осаждает летающие частицы.

«Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее. Точно для этого же мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях», - сообщил медик.

Ранее врач-дерматолог и трихолог предостерегла россиян от прогулок под майскими дождями. По словам Натальи Яковлевой, это может грозить воспалениями на коже.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.