Врач объяснил любовь россиян к грозе в начале мая

Любовь россиян к майским грозам имеет научное объяснение. Об этом заявил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. По его словам, после грома, особенно первого после зимы, воздух становится чище.

«Воздух после грозы насыщается озоном. Это такая составляющая воздуха, которая активно образуется после разрядов молний. Озон освежает воздух, озон оздоравливает воздух», - сказал он в интервью радио Sputnik.

Особенно грозам радуются люди с болезнями дыхательных путей и те, кто страдает аллергией. Дождь после грома осаждает летающие частицы.

«Это пыльца растений, всякие примеси пыли, выхлопы автомобильных газов и так далее. Точно для этого же мы рекомендуем людям, которые страдают сухостью слизистых оболочек дыхательных путей, применять увлажнители воздуха в помещениях», - сообщил медик.

Ранее врач-дерматолог и трихолог предостерегла россиян от прогулок под майскими дождями. По словам Натальи Яковлевой, это может грозить воспалениями на коже.