Врач-дерматолог предупредила об опасности прогулок под дождем

Врач-дерматолог и трихолог предостерегла россиян от прогулок под майскими дождями. По словам Натальи Яковлевой, ничего романтичного в этом нет, а вот визит в больницу или сложный воспалительный процесс на коже - вполне реальная перспектива. В беседе со «Звездой» специалист объяснила, какую опасность таят в себе дождевые капли.

«Когда осадки проходят через атмосферу, они вбирают в себя все вредные вещества, которые находятся в ней. Волосам они повредить не могут, это не щелочь и не кислоты, это вода. Из-за того, что она содержит большое количество тяжелых металлов, то может вызвать дерматит. Если человек попал под дождь в центре, где постоянные пробки, то могут быть проблемы с кожей», - рассказала эксперт.

При появлении первых неприятных симптомов необходимо сразу обратиться к профильному специалисту, настаивает Яковлева. Болезнь может протекать по-разному. В некоторых случаях достаточно применения обычной мази, а иногда требуется сложное лечение. Врач предостерегла россиян от самостоятельного использования антибиотиков и гормональных лекарственных препаратов и мазей.